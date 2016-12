17-jährige Afghane vermisst

Seit Freitag, 16. Dezember 2016, wird der 17-jährige minderjährige afghanische Hamid Palewan aus Bremen vermisst.



Der Vermisste hatte sich kurz vor Mitternacht in den Wallanlagen von seinen Freunden getrennt, wollte aber wenig später wieder zurückkehren. Eine Suche noch in der Nacht und an den folgenden Tagen blieb erfolglos. Hamid lebt seit über einem Jahr in Bremen. Wenige Tage vor seinem Verschwinden ist sein lang gehegter Wunsch, mit Freunden in eine gemeinsame Unterkunft in der Bremer Innenstadt ziehen zu können, in Erfüllung gegangen. Ein Anlass für sein Verschwinden ist nicht erkennbar. Seine Betreuer können sich das Verhalten ebenfalls nicht erklären.



Personenbeschreibung: 173 cm groß, schlank, schwarze Haare, gepflegter Haarschnitt, braune Augen, blasser Teint, schmales Gesicht. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er mit einer dunkelgrauen Jacke, grauen Jeans und einem grauen Sweatshirt bekleidet. Um den Hals trägt er einen runden Anhänger an einem dunklen Lederband.



Die Polizei fragt: Wer hat Hamid Palewan gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0421-361-3888 oder jede andere Polizeidienststelle (presseportal.de).