25.1.1878: Das erste "Fräulein vom Amt"

Am 25. Januar 1878 nahm in Hartford, Connecticut die erste Telefon Vermittlungsstelle ihren Dienst auf. Junge Männer kümmern sich um die Verbindungen. Aber schon im Herbst stieg die Telefongesellschaft auf weibliche Kräfte um. Das Fräulein vom Amt ist geboren. "Weil durch die höhere Stimmlage des weiblichen Organs die Schallwellen leichter verständlich sind, und sodann, weil der Teilnehmer friedlich wird, wenn ihm aus dem Telephon eine Frauenstimme entgegen tönt", heißt es auch in Deutschland, als dort um 1890 herum das Fräulein vom Amt eingesetzt wird.



Ende des 19. Jahrhunderts gab es erst wenige hundert Telefonanschlüsse in deutschen Großstädten. Sprunghaft stieg die Zahl auf mehrere Zehntausend an. Entsprechend wuchs auch die Zahl der Telefonistinnen. Gab es 1897 erst knapp 4.000 Fräuleins vom Amt, waren es im Jahr 1907 schon über 16.000.



Mit der Erfindung des Wählscheibentelefons und der automatischen Vermittlung endete ihre Ära. Und 1966 hieß es dann für das letzte Fräulein vom Amt: "Kein Anschluss unter dieser Nummer." (kalenderblatt.de)



Bild: Wikipedia/Joseph A. Carr