5. Februar 1967: Loriots erster Auftritt im deutsche Fernsehen

Loriot stellte in der Sendung "Cartoon", die am 5. Februar 1967 begann, internationale Cartoonisten, Zeichentrickfilme und eigene Karikaturen vor. Bis dahin hatte er als Werbegrafiker gearbeitet und sich Cartoons gezeichnet. Nun produzierte er eigene Zeichentrick-Sketche.

Wegen des Erfolgs der Sendung wurde er auch Schauspieler. Er parodierte Fernsehsendungen wie den "Internationalen Frühschoppen", die Quizsendung "Wünsch Dir was" oder "Ein Platz für Tiere" (Bernhard Grzimek und die Steinlaus).



Nach fünf Jahren endete "Cartoon". Loriot wechselte zu Radio Bremen und moderierte von da an zusammen mit Evelyn Hamann.



Im Berliner Museum für Film und Fernsehen kann man sich sämtliche 21 Folgen von "Cartoon" anschauen, so der Deutschlandfunk.



Bild: Loriot 1971 (Quelle Wikipedia/Pacific11)