9 Feuerwehrleute und eine Socke

Am zweiten Weihnachtstag kurz vor 13:00 Uhr meldeten Spaziergänger in der Straße Hühnertshagen in Aumund-Hammersbeck eine in einem gekippten Fenster eingeklemmte Katze.

Socke hatte unbemerkt von Mutter Lilli versucht die Wohnung im vierten Geschoss eines Wohnhauses durch ein gekipptes Fenster zu verlassen.

Glück im Unglück war es, dass sie in dem Fensterspalt hängen geblieben war.



Die innerhalb von 4 Minuten eingetroffenen Kräfte der Feuer- und Rettungswache 6 konnten Socke über eine Drehleiter aus ihrer misslichen Lage befreien und der Besitzerin übergeben.



Insgesamt waren 9 Einsatzkräfte vor Ort.