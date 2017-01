ADAC gibt dem Bremer Fernbusbahnhof die Note "sehr mangelhaft"

Deutschlands Fernbusbahnhöfe bleiben oftmals hinter den Erwartungen und Bedürfnissen der Fahrgäste zurück. Dieses Ergebnis zeigt ein ADAC-Test von insgesamt zehn hoch frequentierten deutschen Fernbusbahnhöfen. Getestet wurden im Juni und Juli 2016. Die Tester prüften 60 unterschiedliche Merkmale und Kriterien in den Kategorien Ausstattung, Zugänglichkeit, Sicherheit, Information und Komfort.



Sieger ist der SAB in Stuttgart: Er ist komplett überdacht, informiert mit mehrsprachigen elektronischen Anzeigen und Durchsagen sowie eigener Website. Daneben verfügt er über einen zentralen Ticket- und Infoschalter für mehrere Anbieter sowie Einkaufsmöglichkeiten, Wasch-, Dusch- und Babywickelplätze, ein durchgehendes Leitsystem für Sehbehinderte und ausreichend Parkmöglichkeiten. Kritisiert wurde von den Testern allerdings der Standort Flughafen - außerhalb des Stadtzentrums und damit fernab von den Hauptzielpunkten des Fernbusses.



Die rote Laterne verdient der ZOB in Göttingen mit der Wertung "sehr mangelhaft". Kaum besser schnitt der Fernbusbahnhof in Bremen ab (presseportal.de). Bei beiden Einrichtungen bemängelten die Tester vor allem fehlende elektronische Anzeigen mit aktuellen Informationen, nicht wettergeschützte Bussteige, das Fehlen jeglicher Serviceeinrichtungen und die mangelnde Barrierefreiheit.



Das Testergebnis im Detail gibt es hier.