ADFC-Magazin pedal SPEZIAL erschienen

Die Sonderausgabe des ADFC-Magazins pedal SPEZIAL Rad & Touren umfasst im Jahr 2017 über 450 Touren für den Raum Bremen, Bremerhaven, Osterholz und Achim. Dabei handelt es sich sowohl um mehrtägige Radreisen als auch Tagesausflüge und Feierabendtouren. Die Radtouren werden von ausgebildeten, ehrenamtlichen ADFC-Tourenleitern durchgeführt und führen sowohl zu Zielen in der Umgebung als auch in ganz Deutschland.



Das Magazin erhalten alle ADFC-Mitglieder der Region Bremen sowie der Kreisverbände Osterholz und Achim direkt in Haus. Darüber hinaus liegt das pedal in der ADFC Geschäftsstelle sowie bei zahlreichen Fahrradhändlern und Touristikbüros der Umgebung aus (adfc-bremen.de)



Hier geht es zur Online-Version