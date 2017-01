Airport Bremen: Minus bei Passagierzahlen, Plus im operativen Geschäft

Mit 2,57 Mio. Passagieren hat der Flughafen Bremen im Jahr 2016 einen leichten Rückgang der Passagierzahlen hinnehmen müssen. Der Wert veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent Die Flugbewegungen im Jahr 2016 beliefen sich auf 40.687 Starts und Landungen.



" ... die Geschehnisse im für uns wichtigen Wachstumsmarkt Türkei und in den instabilen Tourismusregionen Ägypten und Tunesien, welche allesamt Ganzjahres-Sonnenziele für unsere Kunden ... sind, haben zu leicht rückläufigen Passagierzahlen geführt. Zudem haben die Streikwellen der Fluggesellschaften unsere Passagiere und uns hart getroffen. Dies sind alles Faktoren, die sich unmittelbar auf unsere Fluggastzahlen aber auch auf die Zahlen an anderen deutschen Verkehrsflughäfen ausgewirkt haben“, sp Jürgen Bula, Geschäftsführer des Flughafen Bremen.



Erneut kann die Flughafen Bremen GmbH für das Jahr 2016 ein operatives Plus verbuchen. Wie auch in den vergangenen Jahren ist der Bremen Airport subventionsfrei geblieben und finanziert seine Zukunft aus eigener Kraft.