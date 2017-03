Aktion für Inklusion im Weser-Stadion

Tag für Tag setzt sich der SV Werder Bremen für Inklusion in der Gesellschaft und im Sport ein. Am 4. März bildet das Spiel gegen Darmstadt 98 einen besonderen Rahmen für dieses Engagement. Gemeinsam mit der Bundesliga-Stiftung, der Aktion Mensch und der Molkerei Ammerland führen die Grün-Weißen die Aktion "Gemeinsam für Inklusion" durch, die für ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung wirbt.

"Das Spiel trägt dazu bei, Berührungsängste und Vorurteile auf dem Platz und am Rande des Spielfeldes abzubauen", sagt Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Geschäftsführer und Präsident des SV Werder Bremen. " ... Dieser Aktionstag setzt ein Zeichen für Inklusion, Toleranz und gegen Diskriminierung." (presseportal.de)



Kinder mit und ohne Behinderung laufen an diesem Tag mit den Spielern ins Weser-Stadion ein, ein 17-Jähriger mit geistiger Behinderung steht den Stadionsprechern zur Seite. Wie bei jedem Spiel im Weser-Stadion kommentiert auch der Blindenreporter die Partie für sehbehinderte Besucher. In den Gastronomiebetrieben des Stadions und im VIP-Bereich arbeiten Menschen mit Behinderung mit. Bei der Rasenpflege in der Halbzeitpause engagiert sich der Martinshof, ebenfalls ein Förderprojekt der Aktion Mensch.



Bild: Wikipedia/Matthias Süßen