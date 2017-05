Aktion "Spende dein Pfand“ am Bremen Airport geht ins zweite Jahr

Rund 54.000 Einweg-Flaschen haben Reisende in einem Jahr am Flughafen Bremen in die aufgestellten Sammeltonnen geworfen und damit dem Projekt "Spende dein Pfand“ zugeführt.

Im April 2016 wurde Projekt "Spende dein Pfand“ am Flughafen gestartet. Hierbei wird das Geld, das sonst buchstäblich in der Tonne landet, einem guten Zweck zugeführt: Zwei ehemalige Langzeitarbeitslose kümmern sich um die Tonnen, leeren sie täglich, sortieren die Pfandflaschen und stellen sie dem Grünen Punkt zur Abholung bereit. Dadurch haben sie seit April 2016 einen festen Arbeitsplatz und ein geregeltes Einkommen über dem gesetzlichen Mindestlohn - mitfinanziert aus den gespendeten Flaschen.



Möglich macht das "Spende dein Pfand“-Projekt vor allem der Grüne Punkt – Duales System für Deutschland, der sich nicht nur unentgeltlich um die Abholung der Pfandflaschen kümmert, sondern auch die monetäre Abwicklung übernimmt – und das ganz ohne Berechnung der entstehenden Kosten