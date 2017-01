Alkoholkonsum in der Nordwestbahn wird ab Dienstag geahndet

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2016 ist der Konsum von Alkohol auf allen vier Linien der NordWestBahn im Weser-Ems-Netz zwischen Osnabrück, Bremen, Wilhelmshaven und Esens nicht mehr gestattet. Galt bisher noch eine Übergangsfrist, werden Verstöße ab 1. Februar 2017 mit 40 Euro Strafe geahndet.



Ein erstes Resümme der NordWestBahn nach sechs Wochen alkoholfrei fällt positiv aus: "In der Kommunikation mit den Fahrgästen gab es bisher keine nennenswerten Schwierigkeiten. Wir stoßen bei fast allen Reisenden auf Akzeptanz und Unterstützung“, so NordWestBahn-Geschäftsführer Dr. Rolf Erfurt.



Und weiter: "Wir versprechen uns mehr Sauberkeit und eine verbesserte Atmosphäre in den Zügen, ein größeres Sicherheitsempfinden für unsere Fahrgäste sowie einen Vorbildcharakter für mitfahrende Kinder“.