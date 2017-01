An stillen Feiertagen soll es in Bremen dauerhaft ruhig sein

Der Bremer Senat hat gestern dem Gesetzentwurf von Innensenator Ulrich Mäurer zum künftigen Umgang mit den sogenannten stillen Feiertagen (Karfreitag, Volkstrauertag, Totensonntag) zugestimmt. Demnach bleibt es dabei, dass an diesen Tagen in der Zeit zwischen 6 und 21 Uhr keine kommerziellen und sonstige ruhestörende öffentlichen Vergnügungsveranstaltungen stattfinden dürfen.



2013 war diese Regelung als Übergangslösung eingerichtet worden und soll nun, wenn auch die Bürgerschaft zustimmt, dauerhaft im Bremischen Sonn- und Feiertagsrecht verankert werden. "Das ist eine sehr moderate Regelung, die sich bewährt hat", so Mäurer. "Sie nimmt Rücksicht auf die religiösen Gefühle eines großen Teils unserer christlichen Gesellschaft und schränkt zugleich die nichtchristliche Bevölkerung nicht sonderlich ein."



Die Regelung gilt nicht nur für Tanzveranstaltungen, sondern auch für Sport- und Musikveranstaltungen (senatspressestelle.bremen.de).



