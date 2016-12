André Wollin über cookasa

Über 7.000 Mitglieder suchen auf der Plattform "cookasa“ neue Koch-Events. Gut 700 von ihnen kommen aus Bremen. Kein Wunder: Auch einer der Gründer, André Wollin, lebt in der Hansestadt. startups-bremen.de hat mit ihm gesprochen.



startups: "Was ist Dein Tipp für Startup-Gründer?"

André: "Durchhalten, nicht aufgeben, dranbleiben! ... Drei, vier Jahre basteln wir mittlerweile an cookasa, wir haben 7.000 Mitglieder und fragen uns: Warum sind es nicht schon längst mehr? In der heutigen Zeit geht es viel um unmittelbaren Erfolg, wir sind da ein bisschen verblendet durch die ständige Reizüberflutung. Langfristig auf etwas hinarbeiten, durchhalten, Rückschläge einstecken, das sind Dinge, die da verloren gehen. Aber genau das braucht es!"