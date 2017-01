Apothekenzahl in Bremen stark rückläufig

Die Zahl der Apotheken ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Wie der Branchendienst Apotheken Adhoc unter Berufung auf vorläufige Zahlen der Landesapothekerkammern berichtet, gab es zum Jahreswechsel 20.032 Apotheken - 217 weniger als im Vorjahr.

In keinem einzigen Bundesland wuchs die Zahl der Apotheken: In keiner Region gab es mehr Neueröffnungen als Schließungen.



Zweistellig sind die Rückgänge in Bremen, Hamburg und Westfalen-Lippe (presseportal.de).



Die Apothekendichte in Deutschland liegt bei 24,4 Apotheken pro 100.000 Einwohner, 2008 lag die Quote noch bei 26,3. Unter Durchschnitt liegen die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin, aber auch Flächenländer wie Brandenburg, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Das Mittel der EU-Mitgliedstaaten liegt bei 31 Apotheken pro 100.000 Einwohner.



Zwei Gründe für das Apothekensterben in Bremen nennt Apotheken Adhoc: So könnten Pharmazeuten, die in Rente gehen, keinen Nachfolger finden. Das liege unter anderem daran, dass es in Bremen keinen Pharmazie-Studiengang gibt. Außerdem würden immer weniger Nachwuchspharmazeuten den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Wenn sich dann doch einer dazu entschließe, suche er sich eine Apotheke mit einem hohen Umsatz.