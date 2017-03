AquaTraining-Aktionstag im Südbad

Ergänzend zum Angebot an Kraft- und Ausdauerkursen bieten die Bremer Bäder im Jahr 2017 neue Trendkurse für ein Workout an.



AquaTraining ist ein moderner Sport, der kaum noch etwas mit dem alten Bild der Wassergymnastik als Reha-Maßnahme zu tun hat. Dank neuer Trend-Kurse zieht es immer mehr junge Fitness-Fans ins Schwimmbecken.

Das Training im Wasser ist eines der effektivsten Ganzkörper-Workouts überhaupt: AquaJump auf dem Unterwasser-Trampolin, Fitness-Workouts auf dem Stand-Up-Paddling-Board oder High Intensity Intervall Training nach der Tabata Trainingsmethode – die Auswahl an Kursen ist groß.



Am Samstag, 4. März 2017 besteht die Möglichkeit, die neuen Disziplinen kennenzulernen. Hier gibt es alle Infos zu den Uhrzeiten, Kosten und in welchem Bad die Kurse stattfinden. Anmeldungen werden bis einschliesslich 4.3. im Südbad und im Bremer Bäder-Shop entgegengenommen.