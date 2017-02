Mit der Galopprennbahn in Bremen steht nach der Überseestadt eines der größten Stadtentwicklungsgebiete in Bremen zu Disposition. Die vorhandene Nutzung soll schon bald aufgegeben werden. Hier stellt sich die Aufgabe nach einer zeitgemäßen Stadtentwicklung in gut fünf Kilometer Entfernung zur Bremer Innenstadt.



Strategien für eine wieder nutzungsgemischte Stadt der unterschiedlichsten sozialen Gruppen, eine Stadt für Kleinökonomie und eine "Arrival City“ möchten Studierende der School of Architecture im Rahmen der Ausstellung "Galopprennbahn Bremen - Ein Stadtteil von morgen“ zur Diskussion stellen.



Ausstellung bis Mittwoch, 8. März 2017, Hochschule Bremen, Neustadtswall 30, AB-Gebäude, AB-Galerie im Foyer. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.



Bild: Galopprennbahn Frankfurt (Quelle Wikipedia/EvaK)