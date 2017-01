Der Deutsche Lotto- und Totoblock hat Bilanz für das jahr2016 gezogen.

"Im vergangenen Jahr wurden insgesamt Gewinne in Höhe von 3,61 Milliarden Euro über alle Lotterien verteilt ausgeschüttet. Das beginnt beim kleinen Rubbellos und einem Gewinn von 50 Cent bis hin zu Millionen-Gewinnen bei LOTTO 6aus49 und dem Eurojackpot", so Michael Heinrich vom DLTB. Und weiter: "Die von den staatlichen Lottogesellschaften erwirtschafteten Gelder kommen zum Großteil wieder der Allgemeinheit zu Gute. Indem wir soziale und kulturelle Projekte sowie den Sport fördern, profitiert die Bevölkerung von den Einnahmen staatlicher Lotterien. ..."



Insgesamt konnten die staatlichen Lotteriegesellschaften im letzten Jahr 112 neue Millionäre küren. In jedem Bundesland, bis auf Bremen, gab es mindestens einen neuen Millionär.



Auf dem Lotto-Millionär Länder-Treppchen stehen

NRW 23

Baden-Württemberg 21

Niedersachsen 16