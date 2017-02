Brand in Gröpelingen - Wohnung zerstört, Haustiere gerettet

Gestern um 11:30 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehr einen ausgelösten Rauchwarnmelder in der Dirschauer Straße in Gröpelingen.



Das Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde von zwei Trupps bekämpft. Aus der Brandwohnung wurde ein Papagai gerettet, nach zwei Katzen, die sich noch in der Wohnung befinden sollten, wurde weiter gesucht. Um kurz vor 12:00 Uhr meldete der Einsatzleiter Feuer aus.

Die beiden Katzen, die noch aus der Wohnung gerettet wurden und der Papagai konnten an die eingetroffene Bewohnerin übergeben werden.



Die Wohnung ist unbewohnbar. Die Schadenshöhe wird vom Einsatzleiter auf ca. 50.000 Euro geschätzt.



Bild: Wikipedia/Qwerty242