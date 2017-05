Bremen bekommt ersten Rewe To Go

Am 18.05. wird nach knapp 2-wöchiger Umbauphase ein "Rewe To Go" in der Aral-Tankstelle in Bremen Huchting eröffnen. Ein "Rewe To Go" umfasst knapp 1200 Artikel, der Schwerpunkt liegt auf frisch zubereiteten Speisen und Snacks. So wird es neben den üblichen belegten Brötchen, wie man sie aus einer Aral-Tankstelle kennt, auch geschnitten Obst, Salate, Suppen und sogar Sushi geben. Insgesamt bis zu 1000 Aral-Tankstellen sollen bundesweit in "Rewe To Go" umgewandelt werden. Aktuell sind es knapp 111 Standorte die man vorwiegend im Süd-Westen Deutschlands findet.