Bremen Classic Motorshow

Mit der Bremen Classic Motor-show startet heute die neue Oldtimer-Saison. Bis Sonntag kommen Sammler und Schrauber, Experten, Gleichgesinnte und Freunde in der Messe Bremen zusammen, um das ein oder andere "Benzingespräch“ zu führen, Tipps zur Restaurierung auszutauschen, das passende Ersatzteil oder neue Gefährt zu erstehen. Rund 650 Aussteller aus zwölf Nationen sind vertreten (messe-bremen.de).

Internationale Händler finden sich in den Hallen 4, 5 und 6. Die "Jungen Klassiker“, Modelle von Mitte der 1960er- bis Mitte der 1990er-Jahre, findet man in Halle 6. Bei der Fahrzeugbörse im Parkhaus stehen zahlreiche Oldies von Privat zum Verkauf bereit. Wer auf zwei Rädern unterwegs ist, findet entsprechende Angebote in der Halle 1. Ersatzteile und Zubehör bietet der Teilemarkt in Halle 7 sowie in der mobilen Halle 8.



Sonderschauen

Zwölf Automobile aus der "Schatzkammer von Karmann“ werden in Halle 5 zu sehen sein. In Halle 1 zeichnet die Sonderschau "Vom Jedermann zum Weltmeister“ die Geschichte von Zündapp nach. Ausführliche Informationen zu den Sonderschauen gibt es hier.



Die Messeallen sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 16 Euro. Mehr Infos: www.classicmotorshow.de.



Bild: Karmann Ghia Cabriolet (Quelle: Wikipedia/Minesweeper)