Bremen NEXT Night am 17. März

Nachdem Bremen NEXT, das junge Angebot von Radio Bremen im August 2016 im Netz und im Radio gestartet ist, folgt nun das erste eigene Großevent: Am Freitag, 17. März, startet ab 23 Uhr in insgesamt sieben Clubs in Bremen und Bremerhaven die Bremen NEXT Night.



Ticketinhaber können mit ihrer Eintrittskarte die ganze Nacht beliebig oft zwischen den Clubs hin und her wechseln. "Wir wollen ein Statement abgeben: Bremen gehört uns, der jungen, lauten Generation. Deswegen werden wir den Eintrittspreis mit 6 Euro bewusst niedrig halten. Jeder soll die Chance haben, Teil dieser einzigartigen Nacht zu werden“, so Felicia Reinstädt, Redaktionsleiterin bei Bremen NEXT.



Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse.





Modernes MAT.JOE // Soundbullar&Milus Kleyn // Audiostunts & Mahumba // Pascal M.

NFF NEONLIGHT // Champion + Stunnah // Genzo + Kaylab // Str:oxy

TOWER ESKEI83 // DJ Mugzee // Smiles // Ol' Dirty Shirt

Lila Eule ROOZ DJ Set // Ghanaian Stallion // Honka Ponka // Andre

Gleis 9 MARKUS GARDEWEG // Jerome // MoritzBoe & CalleNeu

2RaumClub DJ DESUE // Ghanaian Stallion // DJ Ataxy // DJ Manilla

Bild: Wikipedia/Eddie Codel