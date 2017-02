Bremer Autofahrer legen im Schnitt 11.000 km pro Jahr zurück

In Mecklenburg-Vorpommern ist die durchschnittliche jährliche Pkw-Fahrleistung mit 13.099 Kilometern deutschlandweit am höchsten. Auf dem zweiten Platz folgt Schleswig-Holstein (12.821 km). Im Schnitt aller Bundesländer geben CHECK24-Kunden eine Fahrleistung von 11.782 Kilometern an - rund 200 Kilometer weniger als vor sechs Jahren.



Pkw-Halter aus den drei Stadtstaaten bilden bei der jährlichen Fahrleistung das Schlusslicht. Sie fahren durchschnittlich rund 2.000 km weniger als Bewohner der Flächenländer. Mögliche Gründe dafür sind vergleichsweise kurze Wege zum Arbeitsplatz in den Großstädten und der gut ausgebaute öffentliche Nahverkehr.



Die Zahlen im Detail

Hamburg 10.690 km

Berlin 9.484 km

Bremen 11.035 km