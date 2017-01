Am Samstag startet eine Sojus Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou ins All. An Bord ein Telekommunikationssatellit aus Bremen.



Das vom Bremer Unternehmen OHB gebaute Modul ist der erste deutsche Satellit dieser Art seit dreißig Jahren (futurezone.at).





Die esa, die Europäische Raumfahrtagentur, hat die Entwicklung des Satelliten gefördert, denn auf diesem Gebiet muss sich eine Firma gegen Boing, Airbus oder Thales Alenia Space behaupten