Bremer leben bevorzugt zur Miete

Im Jahr 2014 gab es in Deutschland 41,0 Mio. Wohnungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Basis von Ergebnissen des Mikrozensus weiter mitteilt, waren das 1,4 % mehr als 2010.



36,1 Mio. der Wohnungen in Wohngebäuden in Deutschland waren 2014 bewohnt und 3,1 Mio. unbewohnt. Das entspricht einer Leerstandquote von 7,9 %. Den größten Leerstand gab es in Sachsen (13,8 % aller Wohnungen), den niedrigsten in Hamburg (4,4 %).

Der Anteil der in Wohneigentum lebenden Bevölkerung war im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) mit 53,3 % höher als in den neuen Ländern (40,0 %). Im regionalen Vergleich entfiel mit 17,7 % der niedrigste Anteil auf Bremen und 65,9 % der höchste auf das Saarland.



Die monatliche Bruttokaltmiete für eine Mietwohnung in Deutschland betrug im Jahr 2014 im Durchschnitt 473 Euro. Im Jahr 2010 hatte sie im Mittel bei 441 Euro gelegen, 32 Euro beziehungsweise 7,3 % weniger als 2014. Im regionalen Vergleich stiegen die Bruttokaltmieten am stärksten in Bremen (+ 13,9 %) (presseportal.de)



Bild: Wikipedia/Wuzur