Bremer Liederfest am 1. Juni auf dem Marktplatz

2017 ist ein besonderes Jahr für Bremen: 70 Jahre besteht das Land Bremen seit der Neugründung nach dem zweiten Weltkrieg.



Basierend auf einer Idee von Eberhard Kulenkampff wird im Juni Bremer Geschichte von den Anfängen bis heute in 11 Liedern dargestellt. Und in allen Liedern ist der freiheitliche Wind zu spüren, der durch die Geschichte Bremens weht. Die Lieder wurden eigens von den Gebrüdern Jehn und Imke Burma neu geschrieben. Lieder, die Spaß machen und auch zum Nachsinnen anregen sollen.

Das Herzstück dieses Bremer Liederfestes sind die Kinder, die in Bremen leben, singen und zur Schule gehen. Aber auch jüngere und ältere Schulklassen sowie Chöre für Kinder und für Erwachsene dürfen mitmachen. Ganz nebenbei – auch Menschen, die dem Grundschulalter entwachsen sind oder die sich noch nicht zur Mitgliedschaft in einem Chor entschließen konnten – alle, auf die Obiges zutrifft, dürfen und sollen mitsingen.



Auf dieser Seite gibt es die Texte, die Tonaufnahmen zum Mitsingen und die Noten.



Wenn "Bremen so frei – Ein Fest in 11 Liedern“ auf dem Bremer Marktplatz näher rückt, wird allen Klassen und Chören, die sich angemeldet haben, der Ablauf vorgestellt. Und am 1. Juni selbst wird dann um 10 Uhr aus vollem Herzen gesungen.



Bild: Wikipedia/Rami Tarawneh