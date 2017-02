Bremer Restabfall und Sperrmüll wird weiterhin vor Ort verwertet

In einem europaweiten Vergabeverfahren hat der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr die Behandlung und Entsorgung der Restabfälle sowie des Sperrmülls zu Mitte 2018 neu ausgeschrieben. Es konnten sich zwei regionale Unternehmen gegen die Konkurrenz durchsetzen (senatspressestelle.bremen.de)



Den Zuschlag für die Verwertung des Restabfalls hat die SWB Entsorgung GmbH & Co. KG erhalten.

Der Bremer Restmüll wird somit weiterhin im Müllheizkraftwerk in Bremen-Findorff thermisch behandelt und zur Strom- und Fernwärmeerzeugung eingesetzt.



Der Zuschlag für die Verwertung des Sperrmülls und der brennbaren Bau- und Abbruchabfälle erhielt das Unternehmen Nehlsen GmbH & Co. KG.

Sperrmüll und Bauabfälle werden am Standort Fahrwiesendamm sortiert und verwertet.



Bild: Müllheizkraftwerk Bremen (Quelle Wikipedia/Frank M. Rauch)