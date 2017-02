Bremer Samba- und Maskenkarneval

Wunderwelten erwarten uns beim Bremer #Karneval am WE. Da wird getrommelt was das Zeug hält.

https://t.co/TMeBcXGAXk #buehnenfieberbremen pic.twitter.com/E0Hhg77oT2 — BTZ Bremen (@BremenErleben) 15. Februar 2017

Zum 33. Mal verwandelt sich Bremen am Samstag in eine Hochburg des Karnevals: Höhepunkt ist dabei der große Umzug der Sambagruppen: Unter Einsatz unzähliger Trommeln und phantastischer Kostüme ziehen mehr als 80 Sambagruppen aus ganz Deutschland, aus Dänemark, England, Niederlande und der Schweiz durch Bremens Straßen ziehen - von der Bremer Innenstadt ins Ostertor- und Steintorviertel.

Mehr als 40.000 Schaulustige verfolgen alljährlich das Spektakel vom Straßenrand aus und erleben rauschende Farben, phantasievolles Maskenspiel, Stelzenkunst sowie Tanzkunst und Akrobatik (bremen-tourismus.de).



18.02.17, 12 Uhr Eröffnung - Marktplatz

18.02.17, 12.20 Uhr Umzug - Marktplatz/Viertel

18.02.17, 14 Uhr Open Air - Viertel

18.02.17, 20 Uhr Ball Wunderball - Schlachthof



Ein Livestream vom Karneval auf www.butenunbinnen.de startet um ca. 12.45 Uhr. Um 19.30 Uhr gibt es dann ein "buten un binnen Extra“ vom Bremer Samba-Karneval. Janos Kereszti und Katja Runge treffen Macher und Künstler im und am Karnevalsumzug (radiobremen.de).