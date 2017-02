Bremer Schüler, Lehrer und Eltern erarbeiten Regeln zur Smartphone-Nutzung in de

An der Oberschule Findorff startet am 9. Februar das einmonatige Projekt "Smart“phone. Bis zum 6. März erarbeiten die Schüler gemeinsam mit Lehrkräften und Eltern verbindliche Smartphone-Regeln. Das Ziel ist eine einvernehmliche Vereinbarung über die private Smartphone-Nutzung während der Schulzeit. Damit soll auch Problemen, wie beispielsweise Cybermobbing durch klare Verhaltensregeln entgegen gewirkt werden.



Das Projekt sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler zunächst klassenweise Überlegungen anstellen und sich dann mit den anderen Klassen abstimmen müssen. Ihre gemeinsamen Regeln werden auf einer Schulkonferenz Ende Februar den Lehrkräften und den Eltern vorgestellt und diskutiert.



Die fertigen Regeln werden am 6.3. 2017 um 11:30 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt (bremische-landesmedienanstalt.de).



Bild: Wikipedia/Shineyalight