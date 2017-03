Bremer Schulrockfestival

Rund 30 Bands aus Bremen und den angrenzenden Landkreisen Niedersachsens hatten sich für die 24. Auflage des Bremer Schulrockfestivals beworben. Eine Jury hat sich die Werke angehört und ausgesiebt. Beim Finale treten vier Bands aus Bremen an

- "Swank Think" aus den Oberschulen KSA und am Barkhof

- "Shelter" aus der GSM

- "Game Of Tones" vom SZ Walle, der Oberschule am Barkhof und dem Kippenberg Gymnasium

- "Words Of Enlightenment" von der St. Johannis Schule, der Oberschule am Leipnizplatz, dem Gymnasium Hamburger Straße und der Rudolf Steiner Schule Ottersberg)



Die Sieger erhalten ein Aufnahmetag inklusive Videoproduktion im Wert von 600 Euro.



14. März ab 19 Uhr in der Kesselhalle des Bremer Schlachthofes. Der Eintritt ist frei (senatspressestelle.bremen.de).



