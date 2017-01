Am 4. und 5. März finden die zehnten Bremer Spieletage in der Bremer Volkshochschule statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.



Eintritt:

Tageskarte 4,50 Euro

Wochenendkarte 7,50 Euro

Kinder (7 – 13 Jahre): Tageskarte 1,50 Euro / Wochenendkarte 2,50 Euro

Familien (max. 4 Kinder bis 13 J.): Tageskarte 9,50 Euro / Wochenendkarte 15,50 Euro



Auch auf den 10. Bremer Spiele-Tage gibt es wieder Turniere. Die Anmeldung erfolgt hier.



Das "Barmonster" schreibt bei Google+: "Es ist wie immer für alle was dabei, also nehmt euch für das erste Märzwochende nichts anderes vor."



Bild: Wikipedia/Schlurcher