Bremer Väter beteiligen sich selten beim Elterngeld

Für mehr als jedes dritte Kind, das im zweiten Quartal 2015 in Deutschland geboren wurde, bezog der Vater Elterngeld. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat sich die sogenannte Väterbeteiligung beim Elterngeld damit im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,3 Prozentpunkte erhöht.



Sachsen war mit inzwischen 46,7 % weiterhin Spitzenreiter bei der Väterbeteiligung, gefolgt von Bayern und Thüringen. Die geringsten Werte wiesen Bremen mit 27,3 % und das Saarland mit 24,5 % auf.



Deutschlandweit ist die Väterbeteiligung zwischen dem zweiten Quartal 2008 und dem zweiten Quartal 2015 um 15,2 Prozentpunkte gestiegen. Ausgehend von unterschiedlichen Niveaus in den einzelnen Bundesländern gab es in den letzten 7 Jahren den höchsten Anstieg in Baden-Württemberg, die geringste Zunahme wies Bremen auf (+ 9,8 Prozentpunkte).