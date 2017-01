Bremer Zöllner stellen über 5,5 Kilogramm Marihuana sicher

Am 10. Januar 2017 stellten Zöllner des Hauptzollamts Bremen bei einer Fahrzeugkontrolle an der Autobahn 1 in Höhe der Rastanlage Wildeshausen über 5,5 Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von 55.000 Euro sicher. Zudem fuhr der 62-jährige niederländische Fahrer unter Drogeneinfluss.

Zunächst verneinte der Niederländer die Frage der Beamten nach mitgeführten Drogen. Die Zöllner jedoch nahmen aus dem Innenraum des Pkws einen starken Geruch von Marihuana war und wurden bei der anschließenden Kontrolle im Kofferraum schnell fündig. (zoll.de).



Jörg Winterfeld, Leiter des Hauptzollamts Bremen: "Bei 5,5 Kilogramm kann man sicher nicht mehr von Eigenbedarf ausgehen. Der Fahrer wurde nach eigenen Angaben für den Transport bezahlt".

Bild: Wikipedia/Mediatus