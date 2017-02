Brutaler Überfall auf Obdachlosen

Nach kurzer Fahndung nahmen Samstag Mittag Polizeibeamte einen 41 Jahre alten Mann fest, der am Rembertiring mehrfach gegen den Kopf eines dort auf einer Matratze liegenden Obdachlosen eingetreten und ihn nach Bargeld durchsucht haben soll.



Zeugen hatten die Tat beobachtet und über Notruf die Polizei informiert. Dabei gaben sie auch die Fluchtrichtung des Tatverdächtigen mit an. Das 47 Jahre alte Opfer wies Hämatome an beiden Augen auf und klagte über starke Kopfschmerzen. Der Mann wurde vor Ort medizinisch erstversorgt (presseportal.de).

Der 41-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Auch er hat eine Schlafstätte im Bereich des Hauptbahnhofes. Der Festgenommene beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte, während er zur Wache gebracht wurde.



Bild: Wikipedia/Garitzko