Cafe & Bar Celona am Liebfrauenkirchhof eröffnet

Am Bremer Liebfrauenkirchhof hat ein zweites Cafe & Bar Celona eröffnet. Nach der Eröffnung 2006 an der Schlachte ist dies nun der zweite Standort in Bremen und der insgesamt 33. Standort in Deutschland. Im Gegensatz zur Schlachte öffnet der Liebfrauenkirchhof allerdings schon um 8 Uhr morgens (an der Schlachte erst ab 9 Uhr).

Die Celona Gastro GmbH hat ihren Sitz in Oldenburg und wurde im Jahre 2000 von den beiden Gründern der ALEX Gastro gegründet.