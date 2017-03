Die Bremer cambio-Flotte verstärkt sich mit dem Toyota Yaris Hybrid

Der 1,5-Liter-Benzinmotor wird während der Fahrt durch einen Elektromotor unterstützt und so nur durchschnittlich 75 Gramm CO2 pro Kilometer ausgestoßen.



Trotz des Elektroantriebs benötigt der Yaris jedoch keine Ladesäule.



Den Toyota Yaris Hybrid können cambio-Kunden künftig in der Preisklasse S an sechs Stationen in der Innenstadt, im Ostertor, Findorff, der Neustadt und Peterswerder buchen.