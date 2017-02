Crowdfunding-Workshop in Bremen

Am Mittwoch, 15. März um 17 Uhr findet der Schotterweg-Workshop für Starter in Bremen statt. In drei Stunden bekommen Projektstarter alles an die Hand, um ihr Projekt zu starten.

Wer teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail beim Schotterweg-Team anmelden: info@schotterweg-crowdfunding.de. Den Veranstaltungsort in Bremen gibt das Schotterweg-Team den Anmelder/innen rechtzeitig per E-Mail bekannt.



Initiatoren des Schotterwegs sind die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH und die BAB – die Förderbank für Bremen und Bremerhaven in Kooperation mit Startnext.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Workshop ist kostenlos (startups-bremen.de).

Bild: Wikipedia/Wuzur