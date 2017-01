CTS EVENTIM baut Live Entertainment Aktivitäten im Südwesten aus

Die zur CTS EVENTIM AG & Co. KGaA gehörende Medusa Music Group hat zum Jahresanfang eine neue Basis für die Ausweitung ihrer Live Entertainment Aktivitäten in Südwestdeutschland geschaffen. Mit der neu gegründeten Vaddi Concerts GmbH, einer 100% Tochter der Medusa, wird ein neuer Konzertveranstalter im Freiburger Raum etabliert.



Bei der Vaddi Concerts GmbH wird sich Geschäftsführer Marc Oßwald zukünftig um ein breitgefächertes Programm in Baden-Württemberg und in den angrenzenden Regionen in Bayern, Österreich, der Schweiz und Frankreich kümmern. Zusätzlich zum Standort Freiburg ist dabei für September 2017 die Eröffnung eines Büros in Tübingen geplant.

Bild: Wikipedia/Mezzofortist