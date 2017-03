CTS Eventim gewinnt Arthur Award in der Kategorie Ticketing

Der Ticketing-Dienstleister CTS Eventim ist für seine Leistungen mit dem ARTHUR-Award in der Kategorie Ticketing geehrt worden.

Die Auszeichnung ist eine Art Oscar der Musikindustrie und wird alljährlich in zehn Kategorien von Veranstaltungsstätten über Festivals bis hin zu Agenten und Ticketing verliehen. Ausgewählt werden die Preisträger von den Delegierten und Mitgliedern der ILMC, auf der sich jährlich das who is who der Livemusik-Branche trifft: über 4.000 Entertainment Professionals aus mehr als 60 Ländern stimmen über die Preisvergabe ab. CTS Eventim hatte den "Golden Ticket“ Award bereits 2015 erhalten, und wurde nun erneut als beste Ticketing Company ausgezeichnet.



Rainer Appel, Senior Vice President bei Eventim: " ... Wir bauen unseren Service beständig aus und freuen uns sehr, dass die internationale Live Entertainment Branche ihre Anerkennung dafür mit dem Arthur Award 2017 erneut zum Ausdruck bringt.”