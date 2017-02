Deep Blue Ice Poker in der Spielbank Bremen

Vom 3. bis 5. März findet ein Poker Turnier in der Spielbank Bremen statt.



- Texas Hold'em No Limit

- Buy-In: 500 Euro + 50 Euro Fee

- Starting Stack: 30.000

- Leveltime: 40 Minuten

- Re-Entries bis Beginn Tag 2



Tag 1: Beginn 19 Uhr. Tag 2: Beginn 17 Uhr. Tag 3: Beginn 15:30 Uhr



Anmeldungen für das Turnier sind Online über das Buchungsportal oder an der Rezeption der Spielbank möglich. Reservierungen sind unter der Nummer 0421 – 32 900 111 ab 12 Uhr möglich. Reservierte Plätze müssen bis 45 Minuten vor Turnierbeginn bezahlt worden sein, ansonsten verfallen sie



