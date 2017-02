Delaney wird wahrscheinlich gegen Wolfsburg ausfallen

Thomas Delaney hat sich im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 eine Gehirnerschütterung und eine Mittelgesichtsfraktur im Jochbein und Orbitaboden zugezogen. Das ergaben Untersuchungen im Krankenhaus am Samstagabend. Der dänische Nationalspieler bleibt noch bis heute in Mainz, ehe er mit dem Zug zurück nach Bremen fahren wird.



" ... Nach aktuellem Stand wird er uns am Freitag nicht zur Verfügung stehen“, so Frank Baumann ( werdere.de).



Delaney war in der 51. Spielminute mit Jhon Córdoba im Strafraum der Mainzer zusammengeprallt und musste anschließend ausgewechselt werden.

