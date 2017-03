Der IdeenExpo-Truck in Bremen

Am Samstag macht der IdeenExpo-Truck Halt auf dem Vorplatz des Universum Bremen (facebook-com).

Dort kann man den ganzen Tag Codes knacken, Schaltkreise bauen, Koordinaten berechnen und vieles mehr.



Der Truck trägt im Vorfeld die Botschaft der IdeenExpo 2017 ins Land. Der Expeditionstruck, das Expeditionscamp und das MINT-Master Schulquiz machen bis zum Start der IdeenExpo am 10. Juni an rund 240 Stationen Halt. Die Roadshow durchquert dabei das gesamte Bundesgebiet, besucht alle Landeshauptstädte sowie viele weitere Städte und macht Stopp an zahlreichen Schulen.

Die Roadshow endet am 10. Juni - pünktlich zum Start der IdeenExpo - auf dem Messegelände in Hannover.



Bild: Universum Bremen/Facebook