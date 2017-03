Der neue Borgward ist eine Elektro-SUV

Wie die Zeitung Die Welt berichtet, wird Borgward in Deutschland ein reines Elektrofahrzeug auf den Markt bringen. Verkaufsstart soll das Jahr 2019 sein. Das Borgward Werk in oder in der Nähe von Bremen soll dann in Betrieb gehen.

Der BX5 wird außerhalb Deutschlands mit Benzinmotor und 190 PS verkauft. Einzelheiten zum E-Modell (wie zum Beispiel die Reichweite) sind noch nicht bekannt.



" ...Auch der große Bruder BX7 könnte in Bremen ... endmontiert werden. Preise für die neuen Modelle nennt Borgward nicht, sie dürften allerdings deutlich unter denen vergleichbarer Fahrzeuge der deutschen Premiumhersteller liegen. ... "