Zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga bieten die Buchmacher von mybet eine ganze Reihe von Derbywetten an.

Zum Beispiel: Welches Team erzielt am Ende der Saison eine bessere Platzierung?



Bremen / Hamburg (Quote 1.80 / 1.90)



Bild: Wikipedia/Matthias Süßen