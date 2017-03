Deutsche Bahn testet Abhol-System für Online-Einkäufe

Ob Lebensmittel, Kleidung oder Drogerieartikel, das Prinzip ist gleich: Reisende kaufen online ein und holen die Waren auf dem Heimweg aus speziellen Schließfächern am Bahnhof ab. Die "BahnhofsBox" lässt sich nur mit einem speziellen Code öffnen. Gekühlte Schließfächer stehen für Lebensmittel des Partners Edeka und wärmeempfindliche Produkte zur Verfügung.



Der Praxistest startet Ende März am Hauptbahnhof Stuttgart und Ende April am Berliner Ostbahnhof (deutschebahn.com).



Weitere Möglichkeiten sind angedacht: Die Box kann beispielsweise zur Übergabe von Kleidung durch Reinigungen oder zur Hinterlegung von Schlüsseln für Mietwagen und Ferienwohnungen genutzt werden. Denn: Sobald die Ware im Schließfach liegt, erhält der Kunde eine Nachricht auf sein Smartphone.



Bild: Wikipedia/Ralf Roletschek