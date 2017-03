DHL testet Lastenfahrräder

DHL Express hat gestern ein neues City-Hub-Konzept für den Einsatz von Lastenfahrrädern mit Containerboxen in Innenstädten gestartet. Das Pilotprojekt beginnt zeitgleich in Frankfurt und in Utrecht. Sofern die Tests erfolgreich verlaufen, plant DHL Express, diesen Service in weiteren deutschen und europäischen Städten anzubieten (dpdhal.com).



Der City-Hub fungiert als Mikrodepot für Fahrradkuriere. Zum einen können in einer dieser Transportboxen bis zu einem Kubikmeter Volumen oder bis zu 125 kg befördert werden. Zum anderen werden die Fahrleistung und Fahrzeit standardmäßiger Zustellfahrzeuge und damit auch die CO2-Emissionen reduziert.



Und so funktioniert's: Auf einem Anhänger, der an einen zentralen Stützpunkt gebracht wird, können bis zu vier Behälter mit Express-Sendungen gelagert werden. Die Fahrradkuriere holen jeweils einen Container mit ihrem Cubicycle ab und begeben sich in unmittelbarer Nähe in die Zustellung. Gleichzeitig können sie auch Express-Sendungen beim Kunden abholen.