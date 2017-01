Die Hamburgische Bürgerschaft führt Kurzdebatten ein

Die Hamburgische Bürgerschaft wird heute zum ersten Mal auf der Grundlage ihrer neuen Geschäftsordnung zusammenkommen. Ziel ist es, das Parlament in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken und den Wert der Demokratie erfahrbar zu machen. Dazu gehört auch die bessere Verständlichkeit politischer Prozesse und parlamentarischer Abläufe.



Einige der Neuerungen:

- Die Bürgerschaftssitzungen beginnen um 13.30 Uhr statt wie bisher um 15 Uhr. Damit steht mehr Zeit für Besucher in der Bürgerschaft zur Verfügung.

- Zu aktuellen Themen wird eine Senatsbefragung eingeführt. Sie findet spätestens um 19.30 Uhr statt. Zwei Fraktionen pro Sitzungstag erhalten damit die Möglichkeit, den Ersten Bürgermeister oder die Senatoren zu befragen. Dafür stehen jeweils 20 Minuten zur Verfügung.

- Es werden Kurzdebatten eingeführt.

Die Redezeiten in der Aktuellen Stunde zu Beginn einer jeden Bürgerschaftssitzung werden gestrafft.



Bild: Hamburgische Bürgerschaft (Quelle: Wikipedia/Ralf Roletschek)