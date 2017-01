Die polizeiliche Bilanz der Bremer Silvesternacht

Die Bremer Polizei musste rund um die Silvesternacht innerhalb von 24 Stunden zu 406 Einsätzen ausrücken. Zu herausragenden Ereignissen kam es jedoch nicht.



Ein 4-Jähriges Mädchen wurde in der Obernstraße mit einem Böller beworfen, der direkt neben ihr explodierte. Der Vorfall ereignete sich Samstagnacht in der Fußgängerzone, als die junge Familie mit zwei kleinen Kindern spazieren ging. Unvermittelt warf ein Mann aus einer vierköpfigen Gruppe junger Männer den Sprengkörper neben das Kind. Der Vater hielt daraufhin den Werfer solange fest, bis ein Streifenwagen eintraf. Das Kind erlitt einen leichten Schock.



Auch im übrigen Stadtgebiet warfen einige Gruppen mit Feuerwerkskörpern oder mit Flaschen auf Passanten und Einsatzkräfte. Die Polizei sicherte 157 sogenannte illegale 'Polenböller' und weitere Raketen. Auch in diesem Jahr fand auf der Sielwallkreuzung die obligatorische Silvesterfeier statt, aus der heraus die Polizeibeamten zeitweise mit Flaschen und Böllern beworfen wurden.

Sexuelle Übergriffe in der Art wie sie Silvester 2015/2016 in Köln passierten, gab es nach bisherigen Erkenntnissen in Bremen nicht.



Silvester-Einsatz der Bundespolizeiinspektion Bremen:

Die Bundespolizei hat im Bremer Hauptbahnhof alkoholbedingte Streitigkeiten unterbunden und rund 50 Platzverweise ausgesprochen. Unter den eingegangenen Strafanzeigen sind keine sexuellen Beleidigungen enthalten.



