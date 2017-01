Diplomausstellungen Freie Kunst 2017

Die Studierenden der Freien Kunst an der HfK Bremen präsentieren zum Ende des Studiums ihre Arbeiten in einer öffentlichen Ausstellung (hfk-bremen.de). In diesem Jahr laden sie dafür an zwei verschiedene Orte ein.



Vernissage: 19. Januar 2016

um 19:00 Uhr in der Spedition (Beim Handelsmuseum 9)

um 20:00 Uhr in der Galerie der HfK Bremen (Dechanatstraße 13-15)



Arbeiten der Studierenden

Thilo Schmahl, Gustavo Méndez López, Anastasia Zeller, Zhe Wang und Hannes Middelberg



Vernissage: 26. Januar 2016

um 20:00 Uhr in der Galerie der HfK Bremen (Dechanatstraße 13-15)



Arbeiten der Studierenden

Linhan Yu, Helena Otto, Julia Appelt und Anand Angarag