- Werder Bremen verlor gegen Borussia Mönchengladbach nur eines der letzten 26 Heimspiele. Das war am 16. Mai 2015



- Bremen spielte gegen Gladbach zu Hause am häufigsten zu null (23-mal)



- Mönchengladbach verlor einzig beim FC Bayern öfter als in Bremen



Alle weiteren Daten und aktuelle Infos zum Spiel am Samstag gibt es hier (bundesliga.de).



Bild: Wikipedia/Matthias Süßen