Drinnen oder draußen - das ist hier die Frage

Die Biergartensaison startet

Ab Sonntag, 11 Uhr, sind die Biergärten der Schlachte wieder geöffnet (facebook.com).

Umberto Eco-Lesemarathon in der Stadtbücherei

Initiiert von der VDIG – Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur- Gesellschaften e. V. findet ein Lesemarathon in Deutschland und Italien statt. Dabei wird auf Deutsch und Italienisch aus den Werken von Umberto Eco gelesen.

Anmeldung unter: alavagno@uni-bremen.de oder per Telefon 218-61974 (Fr. Lavagno) bzw. 0421-16767720 (DIG Bremen)

06.03.2017, Zentralbibliothek, Krimibibliothek, 19 Uhr, der Eintritt ist frei



Bild: Schlachte/Facebook