Drohne prüft Bremer Rohrleitungsnetze

Der Bremer Netzbetreiber wesernetz überprüft im Rahmen der Instandhaltung die Fernwärme-Rohrleitungsnetze in Arsten und Brinkum-Seckenhausen.



Erstmalig erfolgt diese Befliegung der Fernwärmenetze durch ein Drohne mit Wärmebildkamera.



Mit dieser Maßnahme sollen mögliche Leckagen und andere Defekte identifiziert werden. Geplant ist die Befliegung in der Nacht und den frühen Morgenstunden des 17. bis 20. März 2017. Bislang wurden solche Aufträge mit Flugzeugen ausgeführt. Der Vorteil der neuen Technik liegt auch in einer deutlich geringeren Lärmbelästigung der Anwohner.



Das Kleinfluggerät, das mit einer Infrarotkamera ausgestattet ist, fliegt in einer Höhe von etwa 25 bis 30 Metern. Dadurch, dass sich keine klassische Kamera an Bord befindet, können auch keine einzelne Personen oder Gebäude in wiedererkennbarer Weise aufgezeichnet werden. Die Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger werden durch diese Maßnahme vollständig gewahrt. Bei den generierten Daten handelt es sich ausschließlich um Wärmebilder (swb-gruppe.de).